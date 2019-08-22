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Летние олимпийские виды спорта

Тренерский штаб сборной России по бадминтону продолжит работу с командой

На чемпионате мира все российские бадминтонисты выбыли на стадии первого или второго круга

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова вместе со своим штабом продолжит работу с национальной командой, несмотря на результат чемпионата мира в швейцарском Базеле. Об этом ТАСС в четверг сообщил председатель совета Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Андрей Антропов.

В среду сборная России завершила выступление на турнире, все российские бадминтонисты выбыли на стадии первого или второго круга.

"Безусловно, любой чемпионат так или иначе сказывается, потому что все идет в одну копилку, - сказал Антропов. - Что же касается Клавдии Геннадьевны [Майоровой], то этот результат будет для нее и остальных ребят возможностью показать, в каком направлении двигаться. В сборной она будет работать, как и весь тренерский штаб, мы их не разделяем, это одна команда".

Майорова занимает пост главного тренера сборной с 2009 года.

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