Пострадавшие в аварии паралимпийцы выступят на чемпионате Европы по бочче

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Трое участников паралимпийской сборной России по бочче, которые пострадали в результате аварии в Тульской области, смогут принять участие в предстоящем чемпионате Европы. Об этом в четверг на пресс-конференции рассказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Инцидент произошел в Алексине, где спортсмены-колясочники проходили тренировочный сбор. 19 августа неизвестный совершил наезд на трех паралимпийцев: 21-летнюю Диану Цыплину, 32-летнего Александра Легостаева и 25-летнего Сергея Сафина.

"Все обошлось, они практически не пострадали: два мальчика ограничились ссадинами, девочке сразу сделали МРТ, которое не выявило сотрясения мозга. В ближайшее время все трое выезжают на чемпионат Европы", - сказал Рожков.

"Будем надеяться, что они смогут отобраться на Паралимпийские игры в Токио", - добавил он.

Бочче принадлежит к семейству игр с мячом, близких к боулингу и петанку.