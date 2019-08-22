{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Около 300 болельщиков поддержат ФК "Спартак" в выездном матче Лиги Европы против "Браги"

Ранее "Спартак" напомнил фанатам об отличиях в правилах поведения зрителей на стадионах, установленных российскими и португальскими законами

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Около 300 болельщиков прилетели в Португалию поддержать "Спартак" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против местной "Браги". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

Матч между "Спартаком" и "Брагой" состоится 22 августа на Муниципальном стадионе в Браге. Начало встречи - 21:45 мск. Ответная встреча пройдет в Москве на стадионе "Открытие-Арена" 29 августа.

"Команду поддержат около 300 болельщиков", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Спартака".

Ранее клуб опубликовал заявление, в котором предупредил болельщиков об отличиях в правилах поведения зрителей на стадионах, установленных российскими и португальскими законами. Отмечалось, что на трибуны запрещено проносить барабаны, мегафоны и любые другие звукоусиливающие устройства. Кроме того, в Португалии на аренах не разрешается использование любых древков, в том числе пустотелых. Также в сообщении "Спартака" было подчеркнуто, что демонстрация имперского флага запрещена согласно правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Особое внимание болельщиков клуб обратил на то, что за использование пиротехники в Португалии установлена уголовная ответственность.

КХЛ
Московское "Динамо" не будет приобретать новых хоккеистов до начала сезона
Генменеджер и главный тренер бело-голубых поделились мнением о новичках команды
Читать полностью