Балашов не сыграет за сборную России по баскетболу на Кубке мира

ТАСС, 22 августа. Баскетболист литовского "Невежеса" Никита Балашов покинул расположение сборной России перед вылетом команды в Китай, где пройдет Кубок мира. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

На данный момент список кандидатов в окончательную заявку сборной России на турнир состоит из 14 игроков: защитники Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва), Григорий Мотовилов ("Спартак-Приморье", Владивосток), Александр Платунов ("Парма", Пермь), Андрей Сопин (МБА, Москва), Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань", Краснодар), форварды Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба - "Химки"), Андрей Зубков ("Зенит", Санкт-Петербург), центровые Артем Забелин ("Парма"), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань").

Из-за травм Кубок мира пропустят основные игроки сборной России: Тимофей Мозгов, Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин и Джоэл Боломбой. В окончательную заявку команды на Кубок мира войдут 12 игроков.

Кубок мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае, сборная России на групповом этапе сыграет против команд Нигерии (31 августа), Южной Кореи (2 сентября) и Аргентины (4 сентября). Перед Кубком мира сборная России проведет еще две товарищеские встречи - против сборных Аргентины 26 августа и Испании 28 августа в китайском Нинбо. В рамках подготовки к Кубку мира в августе россияне заняли второе место на товарищеском турнире в Финляндии, выиграли товарищеский турнир в Италии и заняли второе место на турнире в Москве. В последний раз сборная России выступала на чемпионате мира (нынешнее название - Кубок мира) в 2010 году и тогда заняла седьмое место.