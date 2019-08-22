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Лига Европы

"Астана" разгромила БАТЭ в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 22 августа. Казахстанская "Астана" дома победила белорусский БАТЭ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Мячи в матче забили Марин Томасов (23-я минута), Юрий Логвиненко (44), а также Рунар Сигурьонссон с пенальти (52).

Ранее в квалификации на турнир "Астана" обыграла "Санта-Колому" из Андорры (0:0, 4:1), и мальтийскую "Валетту" (5:1, 4:0), БАТЭ начал участие в квалификации с третьего раунда, в котором обыграл боснийский клуб "Сараево" (2:1, 0:0).

Ответный матч пройдет 29 августа в Белоруссии. Победитель двухматчевого противостояния выступит в групповой стадии Лиги Европы.

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