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Футбол в России

Профсоюз футболистов и тренеров может обжаловать лишение членства в FIFPro

Владимир Леонченко отметил, что организация продолжит свою деятельность

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский Профсоюз футболистов и тренеров (ПСФТ) рассматривает возможность обжалования решения о лишении организации членства в Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Об этом ТАСС в четверг сообщил председатель совета ПСФТ Владимир Леонченко.

Ранее FIFPro лишила ПСФТ членства в организации, которое он сохранял на протяжении 11 лет. Его место займет Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) под руководством Александра Зотова.

"Мы рассматриваем возможность обжалования данного решения. Идут консультации с юристами", - сказал собеседник агентства.

Также Леонченко отметил, что ПСФТ продолжит свою деятельность. "У футболистов и тренеров нет повода для беспокойства, мы продолжаем отстаивать их интересы, оказывать им всяческую помощь и поддержку, - сказал он. - Наши взаимоотношения с руководством FIFPro не повлияют на нашу деятельность".

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