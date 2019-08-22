Медведев сыграет с Гуннесвараном в первом круге US Open

ТАСС, 22 августа. Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с индийским спортсменом Пранджнешем Гуннесвараном в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open), четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Жеребьевка основной сетки мужского турнира прошла в четверг.

23-летний Медведев посеян на турнире под пятым номером, он впервые в карьере сыграет против индийского теннисиста. 23-летний россиянин Карен Хачанов (9) встретится в первом круге с канадцем Вашеком Поспишилом, 21-летний россиянин Андрей Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом (8).

Медведев, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал 44 победы в матчах в 2019 году, что является лучшим результатом среди всех теннисистов. Его личный рекорд по этому показателю составляет 48 побед, которые россиянин одержал в прошлом году. Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019). Он выиграл два турнира ATP, последнюю победу одержал 19 августа на турнире серии "Мастерс" ATP в Цинциннати (США, штат Огайо).

Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.