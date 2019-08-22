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US Open

Вера Звонарева снялась с US Open из-за травмы

Финалистка турнира 2010 года не сможет сыграть в Нью-Йорке из-за болей в руке

ТАСС, 22 августа. Российская теннисистка Вера Звонарева, игравшая в финале Открытого чемпионата США в 2010 году, снялась с предстоящего турнира из-за травмы левой кисти. Об этом сообщает портал Tennis Panorama News.

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34-летняя Звонарева занимает 85-место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 12 титулов турниров WTA. Помимо финала Открытого чемпионата США, Звонарева играла в финале Уимблдона.

Также Звонарева одержала две победы на турнирах серии Большого шлема в парном разряде (в США в 2006 году и в Австралии в 2012 году) и стала бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в 2008 году в одиночном разряде.

Турнир с призовым фондом $57 млн начнется 26 августа.

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