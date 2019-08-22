Минспорт профинансирует строительство спортивного объекта в Хакасии на 250 млн рублей

ТАСС, 22 августа. Министр спорта РФ Павел Колобков в ходе встречи с главой Республики Хакасия Валентином Коноваловым сообщил, что ведомство профинансирует строительство спортивного объекта в республике на сумму более 250 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Сегодня мы обсудили ход реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" и стратегии развития физической культуры и спорта. В регионе уже более 40 процентов людей занимаются физической культурой и спортом, нужно добиться дополнительно включения 15 процентов граждан в организованные занятия физической культурой и спортом, те программы по поддержке спорта, которые реализуются в регионе, позволяют рассчитывать на выполнение этих показателей. Мы оказываем поддержку по линии федерального проекта: это поставка спортивного оборудования, строительство открытых плоскостных сооружений и футбольных полей с беговыми дорожками. Начиная с 2022 года мы профинансируем строительство объекта массового спорта в районе чуть более 250 млн рублей", - сказал Колобков.

"Кроме этого, мы рассмотрели третий этап строительства Центра по лыжным видам спорта в поселке Вершина Тёи, этот объект регулярно используется Федерацией лыжных гонок России. В центре могут проводиться как учебно-тренировочные мероприятия, так и соревнования, мы будем помогать в завершении строительства. Также мы обсудили создание Центра спортивных единоборств в республике. Это перспективный проект, и после подготовки регионом проектно-сметной документации мы будем обсуждать с министерством экономического развития и министерством финансов возможность строительства этого очень важного для региона центра", - добавил министр.

Коновалов отметил, что появление центра единоборств придаст очередной виток развитию спортивной борьбы, которая является для Хакасии приоритетным видом спорта.

Кроме того, на встрече обсудили строительство третьей очереди легкоатлетического манежа в Абакане: "На сегодняшний день муниципалитет на 95 процентов завершил строительство этого объекта, но не хватает средств на оборудование. И здесь мы надеемся на помощь Минспорта России, что общими усилиями мы завершим строительство манежа", - сказал глава Хакасии.