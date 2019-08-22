Знарок: цель хоккейного клуба "Спартак" - Кубок Гагарина

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" ставит задачу завоевать Кубок Гагарина в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции в четверг рассказал главный тренер "Спартака" Олег Знарок.

Знарок возглавил "Спартак" в межсезонье. по итогам прошлого регулярного чемпионата "Спартак" занял седьмое место в Западной конференции, а в первом раунде уступил СКА со счетом 2-4 в серии.

"Одного принципиального соперника у нас нет. Все соперники принципиальны. У нас есть задача - Кубок Гагарина", - сказал Знарок.

"Планируем выйти на пик к началу сезона. Сборы были не такие большие, команда новая, строится. Думаю, что все у нас будет хорошо, у нас отличная команда, мы сплотимся и пойдем только вперед", - отметил Знарок.

В четверг "Спартак" проиграл ЦСКА в первом матче предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы со счетом 2:5. Красно-белые потерпели первое поражение в текущем межсезонье под руководством Знарка. "ЦСКА - хорошая команда с хорошим подбором игроков, но у нас она не хуже. Проблем у нас много, играли против хорошей команды, многое не получилось, будем работать, стараться, чтобы в дальнейшем выйти из этой ситуации", - заключил главный тренер.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/20 стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и "Авангардом". "Спартак" свою первую игру проведет на выезде 2 сентября с рижским "Динамо".