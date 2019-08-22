Никитин: ХК ЦСКА было важно сохранить чемпионский состав

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Руководству московского ЦСКА было важно сохранить прошлогодний состав, который привел команду к чемпионству в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом журналистам рассказал в четверг главный тренер армейцев Игорь Никитин.

По итогам прошлого сезона КХЛ ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина, в финале в четырех матчах переиграв омский "Авангард".

"Сохранение состава было приоритетом менеджмента, было очень важно сохранить игроков, которые способны решать те задачи, которые ставятся перед ЦСКА", - отметил Никитин.

В четверг ЦСКА со счетом 5:2 выиграл у "Спартака" в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы. "Спартак" в межсезонье возглавил Олег Знарок. "Мы создали много моментов, думаю, болельщикам игра понравилась, были проблемы с контратаками, "Спартак" много создавал, так что есть над чем работать. Понятно, что "Cпартак" изменится, времени пока недостаточно для любого тренера, чтобы что-то фундаментально поменять, но то, что Олег Валерьевич [Знарок] с [помощником] Харийсом Витолиньшем это сделают - несомненно", - считает Никитин.

По ходу межсезонья состав ЦСКА пополнил нападающий Иржи Секач, выступавший за казанский "Ак Барс". В матче со "Спартаком" форвард действовал в первом звене с Михаилом Григоренко и Линденом Веем. "Мы понимаем сильные качества Секача и с кем его использовать. По ходу сезона посмотрим, пока еще рано говорить [в какой тройке он будет играть]", - заключил Никитин.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/20 стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и "Авангардом".