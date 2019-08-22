Кононов призвал не списывать ФК "Спартак" со счетов после поражения от "Браги"

БРАГА /Португалия/, 23 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" не стоит списывать со счетов, несмотря на поражение от португальской "Браги" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер российской команды Олег Кононов.

"Спартак" в четверг на выезде со счетом 0:1 проиграл "Браге" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Тяжелейшее дерби с ЦСКА, перелет более 5 часов, смена температуры и часовых поясов, все это сказалось, - сказал Кононов. - С другой стороны, пропустив, мы прижали соперника к своим воротам - это говорит, что силы есть. Не забывайте, что у соперника было на один день восстановления больше. Не надо списывать "Спартак" со счетов, у нас есть еще вторая игра".

"Может быть, нам не хватило атакующего игрока. Возможно, можно было поменять Эсекьеля Понсе, хотя я и сделал две замены", - добавил главный тренер красно-белых.

Ответная игра между российским и португальским клубами состоится 29 августа в Москве на стадионе "Открытие-Арена".