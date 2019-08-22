Российские волейболистки начнут борьбу за медали чемпионата Европы

ТАСС, 23 августа. Чемпионат Европы по волейболу среди женских команд с участием сборной России стартует в пятницу. Турнир пройдет в четырех городах - Братиславе (Словакия), Анкаре (Турция), Будапеште (Венгрия) и Лодзи (Польша).

Впервые в европейском первенстве примут участие 24 команды. Сборная России первый этап проведет в Братиславе в рамках группы D. Соперниками подопечных Вадима Панкова станут команды Словакии, Белоруссии, Германии, Испании и Швейцарии. В стартовом матче противостоять россиянкам будут белорусские волейболистки.

В группе A выступят сборные Турции, Сербии, Болгарии, Франции, Финляндии и Греции. В состав группы B вошли команды Польши, Италии, Бельгии, Украины, Португалии и Словении. Соперниками по группе C стали сборные Венгрии, Нидерландов, Хорватии, Азербайджана, Румынии и Эстонии. По итогам первого этапа турнира по четыре команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

В составе российской сборной примут участие лидеры Наталия Гончарова и Евгения Старцева. Команда в начале августа завоевала право выступить на Олимпийских играх в Токио, победив на домашнем квалификационном турнире. Также сможет присутствовать на соревнованиях старший тренер сборной Серджио Бузато, в отношении которого Международная федерация волейбола (FIVB) завела дисциплинарное дело. Оно касается неоднозначного жеста специалиста после заключительного матча квалификации к Играм в Токио против сборной Южной Кореи - Бузато демонстрировал узкие глаза, санкции к нему еще не применены, однако он может быть отстранен на два матча.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) поставила команде задачу выйти в финал турнира и бороться за золотые медали. "Задачи утверждены - играть в финале и бороться за победу. Чемпионат Европы наши девушки выигрывали много раз, задачи всегда стояли самые высокие. По ходу сезона мы видели, что команда растет, создался боевой коллектив", - заявил ТАСС генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. На предыдущем турнире в 2017 году россиянки уступили турчанкам (0-3) в четвертьфинале. Всего на чемпионатах Европы женская сборная России побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.