Тренер "Браги" считает, что его футболистов ждет сложная игра против "Спартака" в Москве

БРАГА /Португалия/, 23 августа. /ТАСС/. Футболистов "Браги" будет ждать очень сложная игра в ответном матче первого раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со "Спартаком" . Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер португальской команды Рикарду Са Пинту.

"Брага" в четверг дома со счетом 1:0 обыграла "Спартак" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Спартак" это очень хорошая команда, сегодня "Спартак" играл от обороны, пытался использовать наши ошибки. У них игроки международного уровня, я предвижу, что нас ждет очень сложная ответная игра. Мы готовы видеть "Спартак" атакующим в Москве, мы смотрели их матч с ЦСКА (красно-белые в матче шестого тура чемпионата России одержали победу со счетом 2:1 - прим. ТАСС) и понимаем, как они играют в домашних матчах", - сказал Са Пинту.

"Я не полностью знаком с российским футболом, не слежу за чемпионатом России. Я вижу игры российских команд только в Европе. Россия и Португалия бьются за шестое место в рейтинге коэффициентов УЕФА", - добавил 46-летний специалист.

Ответная игра между российским и португальским клубами состоится 29 августа в Москве на стадионе "Открытие-Арена".