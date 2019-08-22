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Летние олимпийские виды спорта

Победитель велогонки "Джиро д'Италия" Карапас пропустит "Вуэльту Испании" из-за травмы

Эквадорец получил травму правого плеча в воскресенье при падении во время гонки в Нидерландах
Ричард Карапас EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO
Описание
Ричард Карапас
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO

ТАСС, 23 августа. Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar, который в этом сезоне одержал победу в престижной шоссейной многодневной гонке "Джиро д'Италия", не сможет выступить на другой гонке Гранд Тура - "Вуэльте Испании". Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

Карапас получил травму правого плеча в воскресенье при падении во время гонки Criterium Profronde van Etten-Leur в Нидерландах. 26-летнего эквадорца на "Вуэльте Испании" заменит испанский велогонщик Хосе Хоакин Рохас.

Карапас стал первым эквадорцем в истории, который сумел выиграть многодневку Гранд Тура ("Джиро д"Италия", "Тур де Франс" и "Вуэльта Испании"), он победил на первом и 14-м этапах. В прошлом году на "Джиро д'Италия" Карапас занял четвертое место. Он также является двукратным победителем "Вуэльты Астурии" и один раз побеждал в "Вуэльте Наварры".

74-я "Вуэльта Испании" пройдет с 24 августа по 15 сентября. Протяженность гонки составит 3272 км. Гонка пройдет по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.

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Летние олимпийские виды спорта
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