{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: "Арсенал" намерен продать футболистов Мустафи и Эльнени

Мустафи может продолжить карьеру в "Роме"

ТАСС, 23 августа. Английский футбольный клуб "Арсенал" намерен продать немецкого защитника Шкодрана Мустафи и египетского полузащитника Мохаммеда Эльнени. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Telegraph.

Отмечается, что в приобретении Мустафи заинтересована итальянская "Рома", а Эльнени может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае".

"Я очень много говорил с ними в прошлом сезоне и перед началом нынешнего, - сказал главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери. - Я думаю, для них будет лучше уйти в другую команду, где они смогут быть счастливы и могут продолжить карьеру как большие игроки, коими они и являются".

Мустафи и Эльнени перешли в "Арсенал" в 2016 году, в составе команды они стали обладателями Кубка Англии сезона-2016/17.

Зимние олимпийские виды спорта
Биатлонист Логинов считает, что предаст партнеров по сборной, если подпишет контракт с СБР
Правление Союза биатлонистов России обсудит вопрос недовольства спортсменами условиями контрактов на заседании 27 августа
Читать полностью