СМИ: "Арсенал" намерен продать футболистов Мустафи и Эльнени

ТАСС, 23 августа. Английский футбольный клуб "Арсенал" намерен продать немецкого защитника Шкодрана Мустафи и египетского полузащитника Мохаммеда Эльнени. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Telegraph.

Отмечается, что в приобретении Мустафи заинтересована итальянская "Рома", а Эльнени может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае".

"Я очень много говорил с ними в прошлом сезоне и перед началом нынешнего, - сказал главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери. - Я думаю, для них будет лучше уйти в другую команду, где они смогут быть счастливы и могут продолжить карьеру как большие игроки, коими они и являются".

Мустафи и Эльнени перешли в "Арсенал" в 2016 году, в составе команды они стали обладателями Кубка Англии сезона-2016/17.