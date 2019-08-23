Правление СБР обсудит вопрос недовольства биатлонистами условиями контрактов 27 августа

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) рассмотрит вопрос недовольства биатлонистами сборной страны условиями контрактов с организацией 27 августа. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов отказывается подписывать контракт с организацией, недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали документ. В контракте прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Подписавший контракт биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

"27 августа в Москве состоится заседание правления, на котором мы будем обсуждать эту ситуацию. На него мы пригласили всех спортсменов, которые бы хотели обсудить условия контракта", - сказал Драчев.

Помимо споров на тему спонсорских соглашений, биатлонисты также недовольны тем, что в минувшем сезоне несколько раз они сами были вынуждены оплачивать дорогу к месту проведения тренировочных сборов или соревнований.

Логинов в минувшем сезоне стал лучшим российским биатлонистом, заняв второе место в общем зачете Кубка мира. В ноябре 2016 года спортсмен возобновил карьеру после трехлетней дисквалификации за использование эритропоэтина.