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Зимние олимпийские виды спорта

Правление СБР обсудит вопрос недовольства биатлонистами условиями контрактов 27 августа

Ранее трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов отказался подписывать контракт с организацией
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) рассмотрит вопрос недовольства биатлонистами сборной страны условиями контрактов с организацией 27 августа. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов отказывается подписывать контракт с организацией, недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали документ. В контракте прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Подписавший контракт биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

"27 августа в Москве состоится заседание правления, на котором мы будем обсуждать эту ситуацию. На него мы пригласили всех спортсменов, которые бы хотели обсудить условия контракта", - сказал Драчев.

Помимо споров на тему спонсорских соглашений, биатлонисты также недовольны тем, что в минувшем сезоне несколько раз они сами были вынуждены оплачивать дорогу к месту проведения тренировочных сборов или соревнований.

Логинов в минувшем сезоне стал лучшим российским биатлонистом, заняв второе место в общем зачете Кубка мира. В ноябре 2016 года спортсмен возобновил карьеру после трехлетней дисквалификации за использование эритропоэтина.

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Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Биатлонист Логинов считает, что предаст партнеров по сборной, если подпишет контракт с СБР
Правление Союза биатлонистов России обсудит вопрос недовольства спортсменами условиями контрактов на заседании 27 августа
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