Футболист Лосано перешел в "Наполи" за рекордные для клуба €40 млн

ТАСС, 23 августа. Итальянский футбольный клуб "Наполи" объявил о подписании контракта с мексиканским нападающим голландского ПСВ Ирвингом Лосано. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу неаполитанского клуба.

Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на пять лет. Ранее итальянский журналист Джанлука ди Марцио на своем официальном сайте сообщил, что сумма трансфера составит €40 млн с учетом бонусов. Таким образом, трансфер Лосано стал самым дорогим в истории "Наполи", прежний рекорд - переход аргентинского форварда Гонсало Игуаина (€39 млн).

Лосано выступал за ПСВ с 2017 года. В составе голландского клуба мексиканский форвард стал чемпионом Нидерландов в 2018 году. Всего за команду он провел 79 матчей, забив 40 голов и отдав 23 голевые передачи. Также Лосано играл за мексиканскую "Пачуку", с которой выиграл Кубок Мексики (2016) и стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ (2017).

В составе сборной Мексики Лосано провел 35 матчей, забив девять голов. В составе национальной команды форвард дошел до 1/8 финала чемпионата мира в России.