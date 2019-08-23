Фазель: хоккеист Кузнецов в США может пройти антинаркотическую программу

МОСКВА, 23 августа /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов в США может пройти антинаркотическую программу. Об этом ТАСС по телефону рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В пятницу пресс-служба IIHF объявила о дисквалификации Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Кузнецов отказался от вскрытия пробы "Б", срок отстранения отсчитывается с 13 июня 2019 года.

"У НХЛ и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил. Поэтому, я не знаю, будет ли там наказан Кузнецов. Но в НХЛ сильные социальные программы, программы реабилитации от наркотиков и прочее. В НХЛ также серьезно относятся к этой проблеме", - отметил Фазель.

Кузнецов на чемпионате мира в Словакии в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, 26 мая российская команда играла в матче за третье место против сборной Чехии (3:2 Б). Также на его счету две золотые (2012, 2014) и две бронзовые (2016, 2017) медали мировых первенств.