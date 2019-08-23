{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Евгения Грес выступила постановщиком новой произвольной программы фигуристки Туктамышевой

Короткую программу спортсменке поставит канадка Ше-Линн Бурн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Евгения Грес поставила чемпионке мира 2015 года российской фигуристке Елизавете Туктамышевой произвольную программу нового сезона. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Ранее сообщалось, что постановщиком короткой и произвольной программ предстоящего сезона у 22-летней фигуристки будет канадка Ше-Линн Бурн.

"Евгения Грес поставила произвольную программу, не знаю, откуда появилась эта информация (про то, что постановщиком обеих программ будет Бурн - прим. ТАСС), - сказала спортсменка. - Изначально так планировали, что Бурн поставит короткую, а Евгения - произвольную".

Фигуристка представила произвольную программу на предстоящий сезон в пятницу в ходе открытой тренировки группы Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Ранее Туктамышева сообщила, что в сезоне-2019/20 будет исполнять три тройных акселя в двух прокатах.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Фигуристка Самодурова представила произвольную программу нового сезона
Россиянка исполняла облегченный набор элементов
Читать полностью