Евгения Грес выступила постановщиком новой произвольной программы фигуристки Туктамышевой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Евгения Грес поставила чемпионке мира 2015 года российской фигуристке Елизавете Туктамышевой произвольную программу нового сезона. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Ранее сообщалось, что постановщиком короткой и произвольной программ предстоящего сезона у 22-летней фигуристки будет канадка Ше-Линн Бурн.

"Евгения Грес поставила произвольную программу, не знаю, откуда появилась эта информация (про то, что постановщиком обеих программ будет Бурн - прим. ТАСС), - сказала спортсменка. - Изначально так планировали, что Бурн поставит короткую, а Евгения - произвольную".

Фигуристка представила произвольную программу на предстоящий сезон в пятницу в ходе открытой тренировки группы Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Ранее Туктамышева сообщила, что в сезоне-2019/20 будет исполнять три тройных акселя в двух прокатах.