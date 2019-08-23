Федерация хоккея РФ исключила факт употребления Кузнецовым допинга в расположении сборной

ТАСС, 23 августа. Федерация хоккея России (ФХР) всегда выступала и будет выступать против применения запрещенных веществ в спорте, прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ФХР.

В пятницу Международная федерация хоккея на четыре года дисквалифицировала 27-летнего нападающего сборной России Евгения Кузнецова. В его допинг-пробе, которая была сдана 26 мая во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин.

"Международная федерация хоккея [IIHF] уведомила ФХР о том, что в допинг-пробе хоккеиста Кузнецова было обнаружено запрещенное вещество, за что он дисквалифицирован на четыре года. Дата начала дисквалификации - 13 июня 2019 года. В сборных командах системы ФХР на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснения необходимости соблюдения всех антидопинговых правил", - говорится в заявлении.

"ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом WADA [Всемирного антидопингового агентства], общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями IIHF", - говорится в сообщении.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира, а также трехкратным бронзовым призером мировых первенств. 26 мая сборная России играла в матче за третье место против чехов (3:2 Б).