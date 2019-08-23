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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун на ЧМ выступит только в эстафете

Первенство мира по современному пятиборью состоится в Венгрии в начале сентября
Александр Лесун Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Александр Лесун
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по современному пятиборью определился с составом на чемпионат мира, обладатель золотой медали Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Александр Лесун выступит только в эстафете. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Андрей Моисеев.

Чемпионат мира по современному пятиборью пройдет в Будапеште с 2 по 9 сентября.

В мужской сборной вместе с Лесуном в эстафете выступит Данил Калимуллин. В личном турнире Россию представят Александр Лифанов, Кирилл Беляков, Егор Пучкаревский и Калимуллин. Лифанов также выступит в миксте.

В женской команде в эстафете выступят Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина, в личном турнире - Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Анна Буряк и Ибатуллина. Напарница Лифанова по соревнованиям смешанных команд определится во время турнира.

Таким образом, Лесун на ближайшем чемпионате мира не будет иметь возможности побороться за олимпийскую лицензию на Игры в Токио. Отбор на Игры-2020 продлится до 1 июня. На недавнем чемпионате Европы путевки на Олимпиаду завоевали Ибатуллина и Лифанов.

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