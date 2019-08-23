Латыпов и Глазырина стали бронзовыми призерами ЧМ по летнему биатлону в суперспринте

ТАСС, 23 августа. Российские биатлонисты завоевали две бронзовые медали в первый день чемпионата мира по летнему биатлону. Соревнования проходят в Белоруссии.

В мужском суперспринте с четырьмя огневыми рубежами третьим стал Эдуард Латыпов, проиграв победителю 31,6 секунды, пробежав два штрафных круга и использовав один дополнительный патрон. Победителем стал представитель Южной Кореи Тимофей Лапшин, показавший результат 14 минут 7,6 секунды (0+1), вторым финишировал словенец Клемен Бауэр (+14,5; 1+3).

В женском суперспринте победу одержала украинка Валентина Семеренко (15.58,8; 0+2), второй стала чешка Луция Харватова (+0,1; 1+3), третье место у россиянки Екатерины Глазыриной (+0,4; 0+2), которая в феврале вернулась в спорт после двухлетней дисквалификации за допинг.

Чемпионат мира по летнему биатлону завершится 25 августа.