Путин приветствовал в Сочи участников Кубка мира по хоккею среди молодежных команд

СОЧИ, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер РФ Дмитрий Медведев присутствуют на матче открытия Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд "Сириус". Перед началом игры глава государства поприветствовал участников турнира и болельщиков, поблагодарил их за приезд в Россию, где всегда с особым интересом относились и относятся к этому виду спорта.

"Уверен, что сегодня и в предстоящие дни молодые спортсмены продемонстрируют все свои лучшие качества, продемонстрируют замечательную игру и порадуют своих болельщиков", - сказал президент. Он поздравил всех участников соревнований и пожелал им успехов.

После приветствия Путин произвел символическое вбрасывание шайбы и покинул лед.

За матчем наблюдают также президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.

В первом матче турнира 2019 года встречаются команда "Локо" из Ярославля и сборная Альберты из одноименной канадской провинции. Как ранее отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в турнире принимают участие хоккеисты в возрасте до 20 лет.

Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд - ежегодный турнир, который объединяет известные молодежные хоккейные клубы, являющиеся победителями и призерами чемпионатов и турниров своих стран. В этом году он проводится в Сочи с 23 по 31 августа на ледовой арене "Шайба". За 8 лет в кубке принимали участие команды из Австрии, Беларуси, Дании, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Норвегии, России, Словакии, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Шесть раз в соревнованиях побеждали российский клубы, по одному разу - команды из Швеции и Канады.

В Сочи Кубок мира "Сириус" проходит уже во второй раз.