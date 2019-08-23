Донской вышел в основную сетку US Open

ТАСС, 23 августа. Российский теннисист Евгений Донской обыграл Дэриана Кинга из Барбадоса в квалификации Открытого чемпионата США (US Open) и вышел в основную сетку турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 29-летнего россиянина, который занимает 123-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Наивысшем достижением Донского на турнирах Большого шлема является выход в третий круг на US Open и Открытом чемпионате Австралии 2013 года.

Из россиян в основной сетке US Open, помимо Донского, выступят Даниил Медведев (5-й номер посева), Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев.

Четвертый в сезоне турнир серии Большого шлема пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке, призовой фонд турнира составит $57 млн.