"Ювентус" начнет защиту титула чемпиона Италии по футболу матчем против "Пармы"

ТАСС, 24 августа. Новый розыгрыш чемпионата Италии по футболу стартует матчем между "Пармой" и действующим победителем турнира "Ювентусом", встреча на стадионе "Эннио Тардини" начнется в 19:00 мск. Также в субботу свое выступление в первенстве начнут "Наполи" и "Фиорентина", которые сыграют во Флоренции на арене "Артемио Франки", начало - 21:45 мск.

Сезон, вероятно, станет последним для 41-летнего вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. Голкипер год назад бесплатно покинул клуб из Турина, подписав контракт с французским "Пари Сен-Жермен". Цель, ради которой ветеран отправлялся в новую команду, не была достигнута, ведь он так и не смог выиграть Лигу чемпионов. Летом чемпион мира 2006 года вернулся в "Ювентус", чтобы постараться еще раз побороться за главный еврокубковый трофей.

Туринцы сильно превосходят всех соперников по внутреннему первенству, что наглядно отражено в списке победителей турнира последних 10 лет. В 2010 году титул завоевал "Интер", в 2011 году - "Милан", после это "Ювентус" становился первым на протяжении восьми сезонов подряд. Предпосылок к тому, что в стартующем сезоне ситуация изменится, практически нет.

"Ювентус" этим летом купил пять новых защитников, состав команды пополнили голландец Маттейс де Лигт ("Аякс"), бразилец Данило ("Манчестер Сити"), аргентинец Кристиан Ромеро ("Дженоа"), итальянец Лука Пеллегрини ("Рома") и турок Мерих Демирал ("Сассуоло"). Также на правах свободных агентов пришли валлийский полузащитник Аарон Рэмзи ("Арсенал") и его французский коллега по амплуа Адриан Рабьо (ПСЖ). При этом руководство выгодно продало несколько футболистов, которые не могли рассчитывать на постоянную игровую практику, среди них значатся нападающий Мойзе Кин ("Эвертон"), полузащитник Стефано Стураро ("Дженоа") и защитник Леонардо Спинацолла ("Рома").

Интригой стартующего сезона станет бомбардирская гонка, которую со второй попытки постарается выиграть португалец Криштиану Роналду. В первом сезоне форварду это сделать не удалось - в 31 матче чемпионата он забил 21 мяч и занял четвертое место в списке самых результативных игроков первенства. Выше него расположились менее известные широкой публике поляк Кшиштоф Пёнтек из "Милана" (22 гола), колумбиец Дуван Сапата из "Аталанты" (23) и 36-летний Фабио Квальярелла, выступающий за скромную "Сампдорию" (26).

"Ювентус" - номер один на трансферном рынке

Потенциально с Роналду за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии может поспорить бельгийский форвард Ромелу Лукаку, который этим летом перешел в "Интер" из английского "Манчестер Юнайтед" за €65 млн (по данным профильного портала Transfermarkt - прим. ТАСС). Для этого 26-летнему игроку будет необходимо адаптироваться к итальянскому чемпионату, а также вернуть психологическую уверенность в собственных силах и оптимальные кондиции.

За Лукаку заплатили внушительную сумму, однако самым дорогим приобретением этого трансферного окна в Италии является не он, а один из защитников, купленных "Ювентусом". За 19-летнего де Лигта туринцы отдали голландскому "Аяксу" €85,5 млн. В пятерку самых дорогих сделок, помимо этих двух футболистов, вошли мексиканский нападающий Ирвинг Лосано, перешедший из голландского ПСВ в "Наполи" за €38 млн, защитник Данилу, купленный "Ювентусом" за €37 млн, а также форвард французского "Лилля" Рафаэль Леао, за которого "Милан" заплатил €30 млн.

Из трансферов между клубами чемпионата Италии стоит выделить переход центрального защитника Костаса Маноласа из "Ромы" в "Наполи". Римский клуб заработал на сделке по 28-летнему греку €36 млн.

Что касается продажи игроков, то и тут в Италии нет конкурентов у "Ювентуса". За флангового игрока обороны португальца Жоау Канселу и уже упомянутого нападающего Мойзе Кина туринцы суммарно выручили €92,5 млн. За первого €65 млн заплатил "Манчестер Сити", а не попавший в зону еврокубков английский "Эвертон" отдал за 19-летнего форварда €27,5 млн.

Клубы чемпионата Италии суммарно потратили на покупку игроков €1,125 млрд, заработав при этом на продаже €821 млн. Показательно, что даже с учетом траты €85,5 млн на де Лигта "Ювентус" занял третье место среди итальянских команд с положительным трансферным балансом (плюс €13 млн). Выше расположились только "Аталанта" (плюс €26,8 млн) и "Удинезе" (плюс €33,8 млн). Худшим по этому показателю стал "Интер" (минус €103,4 млн).

Милан в ожидании возвращения клубов на вершину

В последние годы активнее всех конкуренцию "Ювентусу" в борьбе за чемпионство навязывал "Наполи". Неаполитанцы несколько лет подряд хорошо начинали сезон, возглавляли турнирную таблицу, но ближе к концу чемпионата теряли очки и традиционно уступали титул клубу из Турина. На их фоне невыразительно смотрелись "Интер" и "Милан".

Первый, усилившись Лукаку, во второй раз подряд после шестилетней паузы сыграет в Лиге чемпионов. Для "Интера" целью на сезон будет попадание в тройку призеров. У "Милана" ситуация более противоречивая: клуб не примет участия в еврокубках в сезоне-2019/20 из-за несоответствия требованиям финансового Fair Play, но у команды будет возможность сосредоточиться на чемпионате и Кубке Италии.

Вместо "Милана" в Лиге Европы выступит ставшая шестой "Рома", обладатель Кубка Италии "Лацио" также начнет выступление во втором по значимости еврокубковом турнире с группового этапа. Финишировавший седьмым "Торино" в раунде плей-офф квалификации борется за путевку в основную сетку Лиги Европы с английским "Вулверхэмптоном". В Лиге чемпионов представительство Италии более привычное - чемпион страны "Ювентус", "Наполи" и набирающий уверенность "Интер", ставший в прошлом сезоне стал четвертым. Главным сюрпризом было третье место "Аталанты".

Вместо вылетевших во второй дивизион "Эмполи", "Фрозиноне" и "Кьево" в новом сезоне сыграют "Брешиа", "Лечче" и "Верона".