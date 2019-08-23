Три субботних матча откроют программу седьмого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 24 августа. Программа седьмого тура чемпионата России по футболу откроется в субботу тремя матчами. Центральной встречей дня и всего тура станет игра между "Краснодаром" и "Локомотивом", которая начнется в 19:00 мск, также пройдут матчи "Тамбов" - "Динамо" (14:00 мск) и "Уфа" - "Зенит" (16:30 мск).

"Краснодар" примет "Локомотив" после выездного поражения от греческого "Олимпиакоса" (0:4) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В Пирее команда Сергея Матвеева не только потерпела одно из самых крупных еврокубковых поражений в своей истории, но еще и лишилась лидера. Французский полузащитник Реми Кабелла перешел в "Краснодар" этим летом и за короткий срок успел стать одним из ключевых футболистов, в середине первого тайма он получил травму и не смог продолжить игру. В пятницу генеральный директор клуба Владимир Хашиг через пресс-службу сообщил, что 29-летний игрок пропустит минимум полгода, не став при этом раскрывать характер травмы.

Кабелла стал уже третьим игроком "Краснодара", получившим серьезное повреждение этим летом. Ранее на длительный срок выбыли полузащитники Юрий Газинский и Виктор Классон. На поле против "Локомотива", вероятно, не выйдут защитник Александр Мартынович и нападающий Ари. Оба игрока продолжают восстанавливаться от повреждений, которые не позволили им сыграть против "Олимпиакоса".

Список травмированных у "Локомотива" не менее внушителен. Продолжают восстанавливаться от повреждений нападающие Эдер и Джефферсон Фарфан, а также защитник Борис Ротенберга. Не сможет клуб рассчитывать на игрока обороны Михаила Лысова, который получил травму бедра на текущей неделе. Под вопросом участие во встрече защитника Мацея Рыбуса.

Предстоящий матч станет 17-м в истории противостояния "Краснодара" и "Локомотива". Южане одержали пять побед, один раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений. В сезоне-2018/19 команды обменялись домашними победами. По итогам прошлого чемпионата России клубы набрали по 56 очков, железнодорожники обошли соперника за счет гола на чужом поле и завоевали прямую путевку в Лигу чемпионов.

В этом сезоне "Локомотив" и "Краснодар" после шести туров набрали по 13 очков, они занимают второе и третье места в турнирной таблице. Москвичи вновь располагаются выше за счет дополнительных показателей. Лидирует в чемпионате петербургский "Зенит", набравший 14 очков.

"Зенит" сыграет с "Уфой" без главного тренера

Лидер первенства и действующий победитель турнира в столице Башкортостана сыграет с "Уфой", которая еще ни разу в истории не смогла обыграть предстоящего соперника. В 10 предыдущих встречах "Зенит" одержал семь побед, еще три игры завершились вничью. В прошлом сезоне петербуржцы дважды были сильнее (2:1, 2:0).

К очной встрече команда Сергея Семака подходит без поражений - в шести стартовых турах "Зенит" одержал четыре победы, а также сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1) и "Ахматом" (0:0). После матча с командой из Грозного, в котором судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным допустила несколько серьезных ошибок, Семак оскорбил арбитров, за что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал его на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким образом, он не сможет руководить командой в игре с "Уфой". Подопечные Вадима Евсеев на старте сезона играют менее успешно - в шести турах они одержали две победы, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

На этой неделе "Уфа" и "Зенит" оформили трансфер защитника Даниила Кругового. 21-летний воспитанник петербургского футбола подписал контракт с сине-бело-голубыми, но тут же был отдан обратно в аренду. Однако он не сможет принять участие в матче, так как продолжает восстанавливаться после травмы. Также из-за повреждения на поле не появится полузащитник "Уфы" Дмитрий Сысуев, под вопросом участие нападающего Андреса Вомбергара.

У "Зенита" потерь всего две - форварды Малком и Себастьян Дриусси. Полузащитник Олег Шатов, вернувшийся в общую группу только на этой неделе, вероятно, тоже не сыграет против "Уфы".

Первая встреча "Тамбова" и "Динамо" в элите

В первой игре тура встретятся находящиеся в зоне стыковых матчей "Тамбов" и московское "Динамо" - дебютант премьер-лиги после шести туров находится на 14-м месте, а бело-голубые занимают 13-ю строчку. В первом для себя сезоне в РПЛ тамбовчане на старте потерпели четыре поражения, один раз сыграли вничью и одержали домашнюю победу над столичным "Спартаком" (2:0). "Динамо" трижды уступило, два раза разошлось миром с соперниками, а также на своем поле обыграло екатеринбургский "Урал" (2:0).

Для "Тамбова" и "Динамо" матч в Саранске на "Мордовия-Арене" станет первым очным в элите российского футбола, но не первым в истории. В сезоне-2016/17 они встречались два раза, когда бело-голубые на год вылетали в Футбольную национальной лигу (ФНЛ). В обоих матчах москвичи были сильнее (2:1, 3:0).

Тренерский штаб "Тамбова" во главе с Александром Григоряном не сможет рассчитывать на нападающего Андрея Часовских, под вопросом участие во встрече полузащитников Владислава Кулика и Антона Килина, а также форварда Хызыра Аппаева. У "Динамо" список травмированных короче, в нем значится вратарь и капитан команды Антон Шунин. Также за бело-голубых в Саранске точно не сыграет защитник Антон Соснин, а вот участие еще одного игрока обороны Тони Шунича находится под вопросом.

В воскресенье седьмой тур продолжится матчами ЦСКА - "Ахмат" (начало - 16:30 мск), "Ростов" - "Рубин" (19:00 мск), "Крылья Советов" - "Спартак" (19:00 мск) и "Арсенал" - "Оренбург" (21:30 мск). В понедельник программу тура закроет матч "Урал" - "Сочи" (18:00 мск).