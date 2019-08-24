СМИ: клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" подпишет контракт с Дуайтом Ховардом

ТАСС, 24 августа. Американский центровой Дуайт Ховард, выступавший в прошлом сезоне за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Вашингтон" и перешедший этим летом в "Мемфис", продолжит карьеру в "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в Twitter.

По информации источника, "Лейкерс" могут вывести Ховарда из состава до 7 января 2020 года без финансовых потерь, если его поведение не будет устраивать руководство клуба. Центровой дал согласие на любую роль в команде и пообещал не разрушать микроклимат в коллективе. Также Ховард предоставил заключение врача о том, что баскетболист полностью восстановился после травмы спины. При этом он похудел на 11 кг, чтобы избежать рецидива.

Сообщается, что 33-летний Ховард выкупил свой контракт у "Мемфиса" за $2,6 млн. Центровой выступал в составе "Лейкерс" в сезоне-2012/13. Летом 2013 года, когда он стал свободным агентом, команда из Лос-Анджелеса предложила ему максимальный контракт на пять лет и $118 млн, но баскетболист перешел в "Хьюстон".

Ховард в прошлом сезоне из-за травмы сыграл только девять матчей за "Вашингтон". В них он набирал в среднем 12,8 очка, делал 9,2 подбора, 0,4 передачи. Центровой восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА, он является олимпийским чемпионом 2008 года и бронзовым призером чемпионата мира 2006 года. Также Ховард выступал в разное время за клубы НБА "Орландо", "Атланта" и "Шарлотт".