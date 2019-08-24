Тренер сборной: российские дзюдоисты могут рассчитывать на успешный отбор на ОИ-2020

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Российские дзюдоисты могут рассчитывать на успешный отбор на Олимпиаду в Токио, болельщики команды могут быть спокойны на этот счет. Такое мнение ТАСС в преддверии старта предолимпийского чемпионата мира в Токио высказал главный тренер мужской команды Хасанби Таов.

Чемпионат мира стартует в Токио 25 августа, победители в индивидуальном турнире получат по 2000 очков в олимпийский рейтинг, серебряные призеры - по 1400, бронзовые - по 1000.

"В этом году было не так много стартов, основная борьба только начинается, и я уверен - болельщики могут не переживать за рейтинг, необходимый для участия в Играх, он у команды будет, - заверил Таов. - А предстоящий чемпионат станет для нас подготовкой к Олимпиаде".

Первым из россиян в борьбу за медали предолимпийского чемпионата мира вступит Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг). Согласно жеребьевке, россиянину предстоит провести первую схватку с победителем встречи Лука Мхеидзе (Франция) - Кумар Ядав (Индия).

"В принципе, я никогда не жеребьевку не надеялся, и не стал бы ее называть сложной, скажем так - нормальная, - отметил тренер. - Все от настроя зависит, а настроены мы хорошо. А что касается медального плана, то его мы не обсуждали - участников чемпионата мира мы выбирали из большой команды, и выбирали самых сильных".

Сборная России готовилась к чемпионату мира во Владивостоке, где команда планирует проходить через год и подготовку к Играм-2020. "Было все, что нужно. В Токио спортсмены прилетают поэтапно", - сказал тренер. Чемпионат мира в Токио завершится 1 сентября командными соревнованиями.