Российские дзюдоистки нацелены завоевать три медали на ЧМ в Токио

"Медали на чемпионате мира у нас будут, обязательно. По тому, как мы тренировались к этому старту, какой настрой сейчас в команде, я могу это говорить. В плане перед чемпионатом у нас было две медали, но мы рассчитываем на три, в том числе на золото", - рассказал Морозов.

Сбор к чемпионату мира команда прошла во Владивостоке, где через год также будет готовиться к Играм-2020. "Работали как обычно, правда в первые дни тренировались помягче - акклиматизация, - отметил тренер. - И команда ее уже прошла. В Токио девушки приезжают по одной - каждая за три дня до борьбы".

Тренер отметил, что самая титулованная дзюдоистка российской команды - бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Наталья Кузютина (до 52 кг) - находится в отличной форме. "Кузютина в отличной форме, она спортсмен экстра-уровня. Но у нас много сильных девочек, и даже среди тех, у кого еще нет "больших" медалей. В международном рейтинге в последнее время у нас есть прогресс, плюс мы всегда хотим еще большего", - подчеркнул Морозов.