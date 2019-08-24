Силовой чемпионат мира по воркауту открылся в Пскове

ПСКОВ, 24 августа. /ТАСС/. Силовой чемпионат мира по воркауту впервые открылся в Пскове, участие в нем принимают более 50 спортсменов из 18 стран, в том числе из Бразилии, Чили, Марокко и Норвегии.

"Сегодня в Псковской области стартовал силовой чемпионат мира по воркауту, такого в регионе не было никогда до этого момента. Участие в чемпионате принимает более 50 человек из 18 стран. Среди стран - Филиппины, Марокко, Бразилия, Чили, Венгрия, Австрия, Норвегия. У всех зрителей есть возможность сфотографироваться с лучшими атлетами мира", - сказал ТАСС один из организаторов мероприятия, лидер псковского движения Street Workout Виталий Дидыч.

Он добавил, что соревнования пройдут в два этапа: на выносливость и на силу. "Этап силовых соревнований - это упражнения с дополнительным весом, подтягивания, отжимания на брусьях, упражнения со штангой. На выносливость - это будет эстафета, где будут различные силовые упражнения, их участникам нужно будет выполнять как можно быстрее и качественнее", - уточнил Дидыч.

По его словам, чемпионат проходит в Пскове на специально оборудованной воркаут-площадке. Здесь в прошлом году уже проводились масштабные соревнования. В 2018 году Псковская область стала первым регионом Северо-Запада, где состоялись соревнования Workout games, реализуемые Федерацией воркаута России. Дидыч также отметил, что проведение силового чемпионата мира по воркауту позволит привлечь к занятиям спортом жителей Псковской области.

"Это привлечение местных жителей к занятиям спортом. Если не проводить такие соревнования, люди не узнают, чего можно добиться, занимаясь исключительно с собственным весом, потому что здесь тренировки основаны на своем желании, причем вне зала или фитнесс-центра", - пояснил Дидыч, добавив, что главный организатор соревнований - Международная федерация воркаута. Чемпионат также проходит при поддержке Федерации воркаута России и администрации Псковской области.

Ранее представители комитета по спорту Псковской области говорили о том, что к концу 2019 года заниматься физкультурой и спортом будут порядка 34% жителей региона. Работа по вовлечению населения в спортивные мероприятия ведется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", который включен в национальный проект "Демография".

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.