СМИ: Неймар пошел на примирение с ПСЖ

ТАСС, 24 августа. Нападающий сборной Бразилии Неймар пошел на сближение с руководством французского футбольного клуба ПСЖ, за который он выступает. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание L'equipe.

По информации источника, руководство клуба и футболист пошли на примирение, отношения между сторонами стали налаживаться. В ПСЖ понимают, что осуществить переход 27-летнего футболиста в другую команду до закрытия летнего трансферного окна будет очень трудно. Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен продать Неймара из-за его нежелания играть за французскую команду. В услугах игрока заинтересованы испанские "Барселона" и "Реал", а также итальянский "Ювентус".

"Никакой войны больше нет", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч в разных турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.