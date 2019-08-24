Поварницын завоевал серебро в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону

ТАСС, 24 августа. Российский спортсмен Александр Поварницын завоевал серебряную медаль в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону. Соревнования проходят в Белоруссии.

Россиянин преодолел дистанцию за 20 минут 52,1 секунды (1 промах). Победу одержал представитель Южной Кореи Тимофей Лапшин (20.48; 1), третьим стал россиянин Эдуард Латыпов (+15,3; 2).

Россиянин Семен Сучилов финишировал 10-м (+36,3; 2), Петр Пащенко - 16-м (+58,8; 3), Сергей Корастылев - 21-м (+1.09,7; 0), Вадим Филимонов - 29-м (+1.30,5; 3).

Лапшин, до 2017 года представлявший на международных соревнованиях Россию, завоевал второе золото соревнований - днем ранее он победил в суперспринте. Спортсмен принес сборной Южной Кореи первую в истории золотую медаль чемпионата мира по биатлону.

Чемпионат мира по летнему биатлону завершится 25 августа.