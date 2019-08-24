Новичок чемпионата Крыма по футболу "Фаворит-ВД Кафа" победил "Инкомспорт"

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Новичок чемпионата Крыма по футболу "Фаворит-ВД Кафа" на своем поле в Феодосии со счетом 2:0 победил в субботу "Инкомспорт" из Ялты во втором туре первенства.

Мячи у хозяев поля забили Сергей Авраменко (45-я минута) и Владимир Есин (89). В другом матче "Кызылташ" на своем поле в Бахчисарае проиграл "Севастополю" со счетом 0:1.

Тур завершится в воскресенье. "Океан" в Керчи примет "Евпаторию", а "ТСК-Таврия" в Симферополе - "Крымтеплицу".

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".