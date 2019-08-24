Россияне победили в танцах на льду на этапе юниорского Гран-при во Франции

ТАСС, 24 августа. Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный одержали победу в соревнованиях танцевальных дуэтов на первом этапе юниорского Гран-при. Соревнования проходили во французском Куршевеле.

Россияне набрали в сумме 163,90 балла. Вторыми стали французы Лоисия Демюжо и Тео ле Мерсье (161,01). Замкнула тройку призеров еще одна российская пара - Екатерина Каташинская и Александр Васькович (151,65).

Ранее в субботу третье место на этапе Гран-при среди юниоров занял россиянин Андрей Кутовой, Егор Рухин стал четвертым. В пятницу победу одержала 13-летняя Камила Валиева. Майя Хромых стала третьей.

Следующий этап Гран-при среди юниоров пройдет в американском Лейк-Плэсиде с 28 по 31 августа.