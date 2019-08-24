"Краснодар" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, прошедшую на стадионе "Краснодар", посетил 31 231 болельщик.

В составе "Локомотива" гол забил Гжегож Крыховяк на 5-й минуте. У "Краснодара" отличился Магомед-Шапи Сулейманов (42-я минута). Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов допустил ошибку в случае с первым голом в матче, не удержав мяч в руках после несильного удара.

На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), за которую отвечали Сергей Карасев и Михаил Вилков.

Команды провели между собой 17-й матч в чемпионате, клубы второй раз сыграли вничью, "Краснодар" одержал пять побед, десять побед на счету "Локомотива".

В восьмом туре "Краснодар" сыграет на выезде против "Урала" 1 августа, днем ранее "Локомотив" примет "Ростов".