"Краснодар" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, прошедшую на стадионе "Краснодар", посетил 31 231 болельщик.
В составе "Локомотива" гол забил Гжегож Крыховяк на 5-й минуте. У "Краснодара" отличился Магомед-Шапи Сулейманов (42-я минута). Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов допустил ошибку в случае с первым голом в матче, не удержав мяч в руках после несильного удара.
На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), за которую отвечали Сергей Карасев и Михаил Вилков.
Команды провели между собой 17-й матч в чемпионате, клубы второй раз сыграли вничью, "Краснодар" одержал пять побед, десять побед на счету "Локомотива".
В восьмом туре "Краснодар" сыграет на выезде против "Урала" 1 августа, днем ранее "Локомотив" примет "Ростов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|11-5
|14
|2
|Локомотив
|7
|4
|2
|1
|12-6
|14
|3
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|9-3
|14
|4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|8-6
|11
|5
|Ростов
|6
|3
|2
|1
|10-9
|11
|6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|5-5
|10
|7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|4-3
|10
|8
|Арсенал
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|9
|Уфа
|7
|3
|1
|3
|9-8
|10
|10
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|6-6
|8
|11
|Урал
|6
|2
|1
|3
|9-13
|7
|12
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|4-8
|7
|13
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|9-9
|6
|14
|Тамбов
|7
|1
|1
|5
|6-11
|4
|15
|Сочи
|6
|0
|3
|3
|1-7
|3
|16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|6-11
|2