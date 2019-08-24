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Футбол в России

"Краснодар" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:1
Описание
© Андрей Шрамко/ТАСС

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, прошедшую на стадионе "Краснодар", посетил 31 231 болельщик.

В составе "Локомотива" гол забил Гжегож Крыховяк на 5-й минуте. У "Краснодара" отличился Магомед-Шапи Сулейманов (42-я минута). Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов допустил ошибку в случае с первым голом в матче, не удержав мяч в руках после несильного удара.

На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), за которую отвечали Сергей Карасев и Михаил Вилков.

Команды провели между собой 17-й матч в чемпионате, клубы второй раз сыграли вничью, "Краснодар" одержал пять побед, десять побед на счету "Локомотива".

В восьмом туре "Краснодар" сыграет на выезде против "Урала" 1 августа, днем ранее "Локомотив" примет "Ростов".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар742111-514
2Локомотив742112-614
3Зенит74219-314
4Спартак63218-611
5Ростов632110-911
6ЦСКА63125-510
7Рубин63124-310
8Арсенал63128-710
9Уфа73139-810
10Динамо72236-68
11Урал62139-137
12Ахмат62134-87
13Крылья Советов62049-96
14Тамбов71156-114
15Сочи60331-73
16Оренбург60246-112

 

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