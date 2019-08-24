"Спартак" уступил "Динамо" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" проиграл столичному "Динамо" со счетом 1:4 в матче второго тура предсезонного турнира Кубок мэра Москвы.

В составе победителей голами отметились Игорь Полыгалов (24-я минута), Юусо Хиетанен (31), Дмитрий Яшкин (41) и Андрей Миронов (55), у "Спартака" отличился Илья Аркалов (3). В первом туре "Спартак" уступил ЦСКА (2:5), "Динамо" обыграло подольский "Витязь" (4:1). В третьем туре в воскресенье "Спартак" сыграет "Витязем", а "Динамо" - с ЦСКА.

Кубок мэра Москвы по хоккею проходит во дворце спорта "Мегаспорт" и завершится 25 августа.

Турнир проводится в 12-й раз, первый розыгрыш прошел в 2008 году. Последние четыре года в соревнованиях участвуют московские "Спартак", ЦСКА, "Динамо" и подмосковный "Витязь". "Динамо" выигрывало трофей пять раз, четыре раза в турнире побеждал ЦСКА, два раза - "Спартак", в прошлом году победителем стало "Динамо".

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским "Авангардом", "Витязь" на выезде сыграет с челябинским "Трактором" 2 сентября.