Крикунов: новичок ХК "Динамо" Яшкин имеет все шансы закрепиться в тройке с Шипачевым

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин имеет шанс сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в одной тройке с центрфорвардом Вадимом Шипачевым. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов.

В субботу "Динамо" в матче предсезонного турнира "Кубок мэра Москвы" переиграло "Спартак" со счетом 4:1. Яшкин подписал контракт с "Динамо" в четверг. Прошлый сезон он провел в составе команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон".

"Начали мы не очень собранно, но потом выравняли игру. Потом все оставшееся время играли нормально, появилась нормальная игра, хотя у нас только четвертое звено играет в одном составе. Яшкина сразу поставили в первое звено, он и [другой новичок "Динамо", защитник] Михал Чайковcки сыграли хорошо. Я думаю, что есть вероятность закрепиться в первой тройке, тем более, что [Андре] Петерссон и [Даниил] Тарасов болеют", - отметил Крикунов.

Сам Яшкин рассказал, что остался доволен своим дебютом в составе "Динамо". "Чувствую себя нормально, я же не просто так сидел, сегодня я получил много игрового времени в первом звене, было много интересных моментов, я только рад. Я почувствовал сегодня уровень Шипачева, я и до этого уже его заметил, он сегодня здорово сыграл. Шипачев похож на [центрального нападающего "Вашингтона"] Евгения Кузнецова, но в то же время они немного разные", - сказал Яшкин.

Контракт Яшкина с "Динамо" рассчитан до окончания сезона-2019/20. "У меня были и другие предложения, но договорились с "Динамо". Любой игрок хочет играть в НХЛ, поэтому оставляю эти ворота открытыми. Ждал предложений оттуда, но не дождался, хотелось уже играть, поэтому так решил", - заключил хоккеист.

В воскресенье "Динамо" сыграет заключительный матч Кубка мэра Москвы с ЦСКА. Первую игру регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые проведут на своем льду с нижегородским "Торпедо" 2 сентября.