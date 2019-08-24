Иванюк завоевал бронзу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

ТАСС, 24 августа. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк занял третье место на 12-м этапе Бриллиантовой лиги. Соревнования проходят в Париже.

26-летний россиянин показал результат 2,28 метра. Победителем стал канадец Майкл Мэйсон, который преодолел планку на высоте 2,28 метра. Второе место занял украинец Андрей Проценко, также показавший результат 2,28 метра. Оба спортсмена обыграли Иванюка по количеству попыток.

Россиянка Анжелика Сидорова стала четвертой в соревнованиях по прыжкам с шестом, показав результат 4,75 метра. В беге на дистанции 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков финишировал восьмым с результатом 13,88 секунды.

Иванюк, выступающий в нейтральном статусе, является серебряным призером Европейских игр - 2019 и обладателем бронзовой награды чемпионата Европы - 2018. В начале июля на турнире в Венгрии россиянин показал лучший результат сезона в мире (2,33 метра), выполнив олимпийский норматив.

Бриллиантовая лига - ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Следующий этап лиги пройдет 29 августа в швейцарском Цюрихе.