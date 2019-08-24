"Фиорентина" и "Наполи" забили на двоих семь голов в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 24 августа. "Наполи" в гостях" обыграл "Фиорентину" в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей дублем отметился Лоренцо Инсинье (43-я и 67-я минуты), первый гол итальянец забил с пенальти, по одному мячу на счету Дриса Мертенса (38) и Хосе Кальехона (56). У "Фиорентины" гол с пенальти забил Эрик Пульгар (9), также отличились Никола Миленкович (52) и Кевин-Принс Боатенг (65).

Инсинье впервые в карьере принял участие в четырех голах в одном матче, дважды забив и отдав две результативные передачи.

Ранее в субботу в матче открытия чемпионата "Парма" со счетом 0:1 уступила в домашней встрече чемпиону страны "Ювентусу".

В следующем туре "Наполи" примет "Ювентус" 31 августа, "Фиорентина" днем позднее сыграет в гостях с "Дженоа".