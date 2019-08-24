Российские гребцы поборются за олимпийские лицензии на чемпионате мира в Австрии

ТАСС, 25 августа. Чемпионат мира по академической гребле стартует в воскресенье в австрийском Оттенсхайме. На мировом первенстве будут разыграно 20 комплектов наград, также определятся обладатели первых олимпийских лицензий в 14 классах.

Всего участниками чемпионата мира, который завершится 1 сентября, станут около 886 спортсменов из 80 стран. Российские гребцы выступят в восьми олимпийских и двух неолимпийских категориях. По словам президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина, россиянам на турнире в Австрии по силам завоевать три-четыре квоты на Игры-2020. На Олимпиаде в Токио медали в академической гребле будут разыграны в 14 классах, соревнования пройдут отдельно среди мужских и женских экипажей в одиночной гонке, парной двойке, парной двойке легкого веса, распашной двойке без рулевого, парной четверке, распашной четверке без рулевого, восьмерке с рулевым.

На чемпионате мира в Австрии будут разыграны девять путевок в одиночном классе. В классах парной и распашной двоек после чемпионата мира определятся по 11 обладателей олимпийских лицензий, в парных и распашных четверках разыграют по восемь квот, в соревнованиях восьмерок - пять путевок на Игры. В классе парной двойки легкого веса будут разыграны семь лицензий. По одной квоте в соревнованиях одиночек у мужчин и женщин уже получила сборная Японии на правах хозяйки Олимпиады.

Состав сборной России

Состав мужской сборной на чемпионат мира выглядит следующим образом: Павел Сорин, Артем Косов, Николай Пименов и Илья Кондратьев (парная четверка), Александр Страдаев, Григорий Щулепов, Никита Моргачев и Максим Голубев (распашная четверка без рулевого), Даниил Андриенко, Семен Яганов, Дмитрий Кузнецов, Роман Ломачев, Илья Иванов, Артем Рудниченко, Василий Степанов, Александр Кулеш и рулевой Павел Сафонкин (восьмерка с рулевым), Александр Матвеев и Никита Еськин (парная двойка), Александр Туфанюк и Александр Богдашин (парная двойка легкого веса). В неолимпийском классе мужской безрульной двойки легкого веса выступят Максим Телицын и Никита Болозин.

Женскую команду на мировом первенстве составят Юлия Волгина, Александра Большакова, Анна Прокатень и Екатерина Курочкина (парная четверка), Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Елизавета Корниенко и Кира Ювченко (распашная четверка без рулевого), Анастасия Тиханова, Екатерина Потапова, Елена Орябинская, Екатерина Севастьянова, Василиса Степанова, Анна Карпова, Ольга Заруба, Елизавета Ковина и рулевая Елизавета Крылова (восьмерка с рулевым), Елена Данилюк и Екатерина Глазкова (распашная парная двойка). В неолимпийском классе одиночки легкого веса выступит Анастасия Лебедева.

Всего каждый национальный олимпийский комитет имеет право представить на Играх не более 48 спортсменов. Те, кто не сумеет отобраться на Олимпийские игры через мировое первенство, смогут попытаться завоевать лицензию на континентальной квалификационной регате, а также финальных квалификационных соревнованиях. Европейская отборочная регата состоится с 27 по 29 апреля в итальянском Варесе, заключительный квалификационный турнир пройдет в швейцарском Люцерне с 17 по 19 мая 2020 года. В 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро российские экипажи выступали в пяти классах - мужской распашной четверке, мужской распашной четверке легкого веса, мужской восьмерке с рулевым, женской восьмерки с рулевым и женской парной двойке легкого веса.