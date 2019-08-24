Предолимпийский чемпионат мира по дзюдо стартует в Токио

Проведение чемпионата мира в Токио в 2019 году символично вдвойне, ведь именно здесь 55 лет назад на Олимпиаде-1964 дзюдо - вид спорта, зародившийся в конце 19 века в Японии, был впервые представлен в программе Игр. Это была первая Олимпиада, прошедшая в Азии. "Ниппон Будокан" был построен в парке Китаномару рядом с императорским дворцом при финансовом пожертвовании самого императора к Играм-1964, тогда соревнования проходили в четырех весовых категориях. И именно на этом объекте пройдет через год олимпийский турнир дзюдоистов.

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира, который является последним крупным международным турниром для дзюдоистов перед Олимпиадой-2020, стартует в Токио на арене "Ниппон Будокан". Соревнования, на которых спортсмены постараются добыть максимальные баллы для олимпийского рейтинга, станут рекордными по количеству участников - 841 дзюдоист из 147 стран мира.

На первых Играх в Токио в соревнованиях дзюдоистов приняли участие четыре спортсмена из СССР и все четверо стали бронзовыми призерами соревнований - Арон Боголюбов, Олег Степанов, Анзор Кикнадзе и Парнаоз Чиквиладзе. На нынешнем чемпионате будут разыграны 14 комплектов наград - в семи весовых категориях у мужчин и в семи у женщин, а также определится победитель командного турнира.

Сборная России на чемпионате представлена следующим составом: Роберт Мшвидобадзе (весовая категория до 60 кг), Михаил Пуляев (до 66 кг), Муса Могушков, Денис Ярцев (оба - до 73 кг), Аслан Лаппинагов (до 81 кг), Нияз Ильясов, Арман Адамян (оба - до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг). В состав женской команды вошли Ирина Долгова, Сабина Гилязова (обе - до 48 кг), Наталья Кузютина, Алеся Кузнецова (обе - до 52 кг), Дарья Межецкая, Анастасия Конкина (обе - до 57 кг), Дарья Давыдова (до 63 кг), Александра Бабинцева, Антонина Шмелева (обе - до 78 кг).

Все зависит от настроя

Главный тренер мужской сборной России Хасанби Таов перед стартом турнира рассказал ТАСС, что не ставил перед командой медальных задач, предстоящий чемпионат для сборной - подготовка к Олимпиаде. "Все от настроя зависит, а настроена команда хорошо, - подчеркнул Таов. - Участников чемпионата мира мы выбирали из большой команды и выбрали самых сильных".

Главный тренер женской сборной Дмитрий Морозов сообщил, что его команда нацелена на три медали, в том числе золотую: "Медали на чемпионате мира у нас будут, обязательно, как бы непросто это ни было. По тому, как мы тренировались к этому старту, в каком настрое сейчас команда, я могу это говорить. В плане перед чемпионатом у нас было две медали, но мы целимся на три, в том числе золото".

Сборная прошла подготовку к чемпионату мира в Токио во Владивостоке, где еще не так давно акклиматизационный сбор провели российские участники чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейскому Кванджу. Дзюдоисты сборами остались довольны.

"Работали как обычно, правда в первые дни тренировались помягче - акклиматизация. И ее команда уже прошла. В Токио приезжают по одному - за три дня до выхода на старт", - рассказал Морозов.

Личные соревнования чемпионата мира завершатся 31 августа, а 1 сентября состоится командный турнир. В нем примут участие 15 команд, среди которые впервые выступит команда Международной федерации дзюдо, составленная из спортсменов-беженцев. И именно с ней предстоит бороться российской сборной на первом этапе в заключительный день чемпионата мира.