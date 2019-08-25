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Футбол в Англии

СМИ: футболист "Арсенала" Монреаль может перейти в "Реал Сосьедад"

Предполагается, что контракт футболиста с испанским клубом будет рассчитан на два года.

ТАСС, 25 августа. Испанский защитник английского футбольного клуба "Арсенал" Начо Монреаль близок к переходу в испанский "Реал Сосьедад". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации источника, представители 33-летнего защитника уже ведут переговоры с испанским клубом. Отмечается, что контракт будет рассчитан на два года.

Монреаль выступает за "Арсенал" с 2013 года, в составе лондонского клуба он по три раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Всего за команду он провел 251 матч, забив 10 голов и отдав 20 голевых передач. Также защитник выступал за испанские клубы "Малага" и "Осасуна".

В составе сборной Испании Монреаль провел 22 матча, забив один гол.

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