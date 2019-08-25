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Лига чемпионов

Словенский арбитр Скомина рассудит ответный матч Лиги чемпионов "Краснодар" - "Олимпиакос"

Встреча состоится 27 августа

ТАСС, 25 августа. Словенский арбитр Дамир Скомина получил назначение на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между российским футбольным клубом "Краснодар" и греческим "Олимпиакосом". Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Помощниками арбитра назначены словенцы Юре Прапротник и Роберт Вукан, резервный рефери - Раде Обренович. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать итальянцы Массимилиано Иррати и Марко Ди Белло.

Первая игра команд, которая прошла 21 августа в Греции, завершилась победой "Олимпиакоса" со счетом 4:0.

Ответная встреча состоится 27 августа в Краснодаре. Начало матча - 22:00 мск.

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