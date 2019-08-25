Россияне завоевали лицензию на ОИ-2020 в байдарках-четверках на дистанции 500 м

ТАСС, 25 августа. Россияне Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов стали четвертыми на дистанции 500 м в байдарках-четверках на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ и завоевали лицензию на Игры-2020. Соревнования проходят в венгерском Сегеде.

Российские спортсмены показали результат 1 минута 21 секунда. Победу одержали немецкие байдарочники (1.19.26), вторыми стали испанцы (1.19,77), третьими - словаки (1.20,96).

Лицензии не являются именными. От каждой страны в Токио смогут выступить по шесть спортсменов у мужчин и женщин в соревнованиях байдарок, а также по три - в каноэ. Таким образом, общая заявка сборной на Олимпийские игры 2020 года не должна превышать 18 человек.

В медальном зачете первое место занимает сборная Венгрии, в активе которой пять золотых, три серебряные, три бронзовые медали. Вторую строчку занимает команда Германии (4-5-1), третьей идет сборная Белоруссии (4-4-3). Команда России располагается на седьмом месте (2-5-2).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится в воскресенье.