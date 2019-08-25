Латыпов завоевал серебро в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Российский спортсмен Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в гонке преследования (дистанция 10 км) на чемпионате мира по летнему биатлону. Соревнования проходят в Белоруссии.

Россиянин уступил победителю 9,9 секунды, допустив пять промахов. Победу одержал словацкий биатлонист Мартин Отченаш (23.21,8; 0 промахов), третьим стал словенец Клемен Бауэр (отставание 14,9 секунды; 2).

Россиянин Семен Сучилов финишировал 11-м (+48,1; 6), Вадим Филимонов - 19-м (+1.18,1; 4), Александр Поварницын - 21-м (+1.19,2; 7), Петр Пащенко - 22-м (+1.21,7; 6), Сергей Корастылев - 30-м (+2.26,3; 2).

Латыпов ранее на чемпионате мира завоевал две бронзовые медали - в спринте и суперспринте.

Чемпионат мира по летнему биатлону завершится позднее в воскресенье гонкой преследования у женщин.