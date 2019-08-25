Никита Нагорный стал победителем Кубка России по спортивной гимнастике в многоборье

ПЕНЗА, 25 августа. /ТАСС/. Никита Нагорный занял первое место на Кубке России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят в Пензе.

Нагорный набрал 174,429 балла. Второе место занял Иван Стретович (171,795), третье - Артур Далалоян (171,231).

Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, на его счету серебро (командное многоборье) и бронза (индивидуальное многоборье) чемпионата мира. На чемпионате Европы в Польше в 2019 году он занял первое место в личном многоборье и в упражнении на брусьях. На чемпионате России по спортивной гимнастике в 2019 году он выиграл шесть золотых медалей.

Кубок России по спортивной гимнастике проходит с 23 по 27 августа в Пензе.