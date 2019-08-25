"Монако" в меньшинстве упустил победу над "Нимом" в матче чемпионата Франции

ТАСС, 25 августа. "Монако" сыграл вничью с "Нимом" в домашнем матче третьего тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

По ходу встречи "Монако" выигрывал со счетом 2:0, но упустил преимущество, пропустив второй гол за восемь минут до конца. В составе "Монако" мячи забили Ислам Слимани (39-я минута) и Виссам Бен Йеддер (45), у "Нима" голы на счету Ромэна Филиппото (70) и Кевина Демки (82). На 56-й минуте встречи защитник "Монако" Жемерсон получил прямую красную карточку. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле весь матч и не сумел отличиться результативными действиями.

"Монако" стал первым клубом с 2011 года, игроки которого получали красную карточку в трех первых турах чемпионата Франции.

В турнирной таблице чемпионата "Монако" занимает 19-е место, набрав одно очко, "Ним" идет 18-м, также набрав одно очко. В следующем туре "Монако" сыграет в гостях со "Страсбуром" 1 сентября, "Ним" днем ранее дома встретится с "Брестом".