ЦСКА разгромил "Ахмат" в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 3:0 в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

Голами отметились Марио Фернандес (43-я минута), Федор Чалов (66) и Никола Влашич (73). Лучшим игроком матча признали Фернандеса.

Символический первый удар по мячу перед игрой нанесла Юлия Перхун, вдова Сергея Перхуна, вратаря ЦСКА, умершего 28 августа 2001 года в 23-летнем возрасте в результате полученной на поле травмы.

В матче с "Ахматом" в чемпионате России дебютировал 20-летний полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян, выйдя на замену на 89-й минуте.

В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 13 очков. "Ахмат" идет на 12-й позиции, имея в активе 7 очков. В следующем туре "Ахмат" примет "Тамбов" 31 августа, ЦСКА днем позже на выезде сыграет против тульского "Арсенала".

Ход матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко лишился хавбека Дмитрия Ефремова, который выбыл на долгий срок из-за травмы колена, полученной в игре со "Спартаком" (1:2), это позволило получить место в составе 20-летнему словенскому полузащитнику Яке Бийолу. Подопечным Рашида Рахимова пришлось обойтись без своего капитана, защитника Ризвана Уциева, который был удален в предыдущем матче с "Зенитом" (0:0), вместо него сыграл бразилец Исмаэл, роль капитана досталась полузащитнику Олегу Иванову. Также "Ахмату" не смог помочь Денис Глушаков, который почувствовал дискомфорт в задней мышце бедра на одной из тренировок, по информации пресс-службы, россиянин вернется в строй в ближайшее время.

ЦСКА получил первый шанс забить гол на пятой минуте, когда полузащитник армейцев Константин Кучаев пробил с линии вратарской после подачи Фернандеса, но защитники "Ахмата" блокировали удар молодого футболиста. Через несколько минут свой шанс не использовал Бийол, который пробил из пределов штрафной точно в руки вратаря грозненцев Виталия Гудиева. На 14-й минуте защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил повреждение и был вынужден покинуть поле, вместо него вышел хорват Звонимир Шарлия.

В первом тайме армейцы владели игровым преимуществом, которое вылилось в несколько опасных подходов, но голевых ситуаций у ворот Гудиева практически не возникало, "Ахмат" совершал редкие вылазки в контратаки, но это также не приводило к результату. Отличный момент на 35-й минуте встречи создал себе Никола Влашич, он мастерски ворвался в штрафную площадь и пробил низом в дальний угол, но вратарь "Ахмата" отразил сложный удар хорватского хавбека. На 43-й минуте один из самых активных игроков ЦСКА в первом тайме Кучаев отдал пас с фланга на Фернандеса, и последний отправил мяч в дальний угол, открыв счет в матче. Защитник впервые забил в двух встречах подряд за красно-синих, в шестом туре он отличился в игре со "Спартаком".

В начале второго тайма Фернандес спас свою команду от неминуемого гола, выбив мяч с ленточки после удара Иванова. На 54-й минуте прекрасную возможность упустил Чалов, который вышел один на один с вратарем, но слишком далеко отпустил от себя мяч, пытаясь обыграть Гудиева. В середине второго тайма произошла стычка между игроками команд, арбитр показал желтые карточки Шарлие и защитнику "Ахмата" Вилькеру Анхелю. Спустя несколько минут армейцы удвоили преимущество благодаря точному удару головой Чалова после подачи углового.

Счет стал разгромным после грубой ошибки игроков обороны "Ахмата", которые позволили Чалову и Влашичу выйти вдвоем на вратаря. Молодой нападающий не стал жадничать и отдал пас на хорвата, которому только оставалось отправить мяч в сетку. На 79-й минуте Чалов мог оформить дубль, но мяч пролетел рядом с крестовиной. "Ахмат" так и не смог преподнести сюрпризов Игорю Акинфееву во второй половине встречи, армейцы спокойно довели дело до конца, одержав важную победу с психологической точки зрения после поражения в московском дерби.