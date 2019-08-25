Колумбиец Кинтана выиграл второй этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 25 августа. Колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из команды Movistar одержал победу на втором этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в Бенидорме и финишировал в Кальпе.

Он преодолел дистанцию протяженностью 199,6 км за 5 часов 11 минут 17 секунд. Вторым финишировал ирландец Николя Рош (Sunweb, +5 секунд), третьим - словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma, +5 секунд). Россиянин Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA, +1.43) финишировал 26-м, Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин", +7.30) - 81-м, Владислав Кузнецов ("Катюша-Альпецин", +9.51) - 107-м.

В общем зачете лидирует Рош (5:26.12), вторым идет Кинтана (+2 секунды), третьим - колумбиец Ригоберто Уран (EF Educatiom First, +8 секунд). Чернецкий занимает 49-е место (+2.19), Кочетков - 86-е (+8.16), Кузнецов - 110-е (+10.20).

Третий этап "Вуэльты" пройдет в понедельник от Иби до Аликанте, его протяженность составит 188 км.

Испанская "Вуэльта", которая считается третьей по значимости многодневкой Большого тура после "Тур де Франс" и итальянской "Джиро", проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября. Протяженность гонки составит 3272 км. Гонка пройдет по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.